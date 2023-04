Kylian Mbappé podría estar a un paso de cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, según informes de prensa española. A pesar de haber declarado recientemente que sueña con ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain, parece que Mbappé todavía tiene la idea de unirse al equipo blanco en la próxima temporada.

De acuerdo con los informes de la prensa española, Mbappé se disculpó con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por la frustrada llegada al equipo el año pasado, cuando ya tenía todo acordado de palabra. Además, le prometió que se uniría al equipo español y hasta ha puesto una fecha de desembarco.

El periodista Ramón Álvarez de Mon afirmó en su canal de YouTube que sabe que Kylian Mbappé se disculpó personalmente con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Según él, después de esa disculpa, el club no tiene intención de hacer ningún movimiento ya que no hay nada que negociar con el PSG. Además, Álvarez de Mon dijo que el Real Madrid ya probó en el 2021 y no fue una experiencia agradable.

Según el periodista, Mbappé le dijo al presidente del Real Madrid que hará todo lo posible para que el PSG lo venda en el mercado de fichajes de verano. Si no lo logra, esperará hasta enero de 2024 para firmar un precontrato con los ‘Vikingos’. Por esa fecha, el galo tendrá libertad para negociar con cualquier club al quedarle menos de seis meses de contrato.

El jugador de fútbol Kylian Mbappé se habría comprometido con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a hacer esfuerzos para que el PSG lo venda en el próximo mercado de fichajes de verano. Según el periodista Ramón Álvarez de Mon, en caso de no conseguir que el PSG lo venda en 2023 en un único plazo, Mbappé se comprometería a firmar su nuevo contrato con el Real Madrid en enero de 2024.

A pesar de que Mbappé aún tiene un año de contrato con el PSG, parece que su destino está cada vez más cerca del Santiago Bernabéu. El Real Madrid no tiene nada que negociar con el equipo francés y parece que solo es cuestión de tiempo para que el delantero galo se una al equipo blanco.