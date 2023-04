Para nadie es un secreto que la reina Letizia por su arrogante carácter tiene muchas personas que no están de acuerdo con su manera de proceder con ciertas decisiones, lo que ha conllevado a que tengas más enemigos que amigos.

Recordemos que la reina Letizia ha intentado lo posible por salvar la monarquía en su peor momento, desterrando a todo aquel que quiera poner en riesgo la corona, por lo que la han obligado a tomar decisiones para sacar del camino aquello que pueda estorbar el futuro de la princesa Leonor.

Por esta razón es que la soberana y el rey Felipe, pensando en la situación insostenible tanto con el rey Juan Carlos I como Froilán, tuvieron que abogar por una solución que los alejará de tantos problemas mediáticos, es por ello, que fueron enviados a Abu Dabi sin mediar palabras para que no entorpezcan más a la institución real. Informa Voces Críticas

Y es que no solo el padre del esposo de la reina Letizia fue vetado, su sobrino Froilán fue insistente con su feroz comportamiento y armó líos hasta más no poder, de hecho, tuvieron que llamarle la atención por su mala conducta ya que se rumoreaba que amanecía embriagado y dando espectáculos bochornosos, algo que puso el grito en el cielo a los monarcas.

Esta semana en la que Froilán, sobrino rebelde de la reina Letizia se quedó sin su abuelo ya que éste viajó a España quedándose nuevamente solo para hacer de las suyas, se dice que hasta a faltado a su trabajo por estar en farras incontrolables, cosas que sin duda la monarca reprocha de los familiares de su esposo que viven manchando y desprestigiando el apellido de la monarquía.

No es de extrañar que, antes y después de su partida, a Froilán le haya nacido un incontrolable rencor hacia la reina Letizia, así lo dejó en evidencia una amiga del joven que lo expuso señalando “Froilán me ha contado que no tiene buena relación con su tía, también me dijo que es republicana, no habló bien de ella, no le tiene aprecio. A Letizia no la quiere ni ver”. Declaraciones que aterrorizan a la consorte ya que no esperaba que saliera a la luz publica el reconcomio que siente hacia ella.