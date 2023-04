Lionel Messi debe ser de los personajes más relevantes a nivel histórico. Campeón mundial, rompedor de récords internacionales, propietario de multitud de empresas. Y su fortuna está destinada no solo a causas humanitarias, sino a espacios particulares.

Ahora, se reveló una costosa construcción en la cual invirtió una cuantiosa cantidad de dinero. Dicho lugar se encuentra en Ibiza y tiene una antigua historia que data ya del siglo XVII.

Lionel Messi compró la impresionante finca a nada más ni nada menos que 11 millones de euros. Es una inmensa propiedad de 568 metros cuadrados ubicada en la península al oeste de la célebre isla, informa Voces críticas.

Sin embargo, ocurre algo no tan usual: la Pulga todavía no puede habitar el espacio. Y es que todavía no cuenta con los documentos necesarios. Esto es debido a diversas habitaciones que no figuraban en el proyecto inicial. Sin embargo, desde el gobierno del lugar ya dijeron que podrían llegar a revertir la situación.

Pero lo más llamativo es su historia: fue construida originalmente como una casa privada a fines de los años 70, pero mucho antes de ello dicha ubicación sirvió como refugio para piratas en el siglo XVII.

La mansión del capitán de la albiceleste cuenta con una pileta de 23 metros, un gimnasio, diversas terrazas, una plantilla de 22 empleados y seis habitaciones con una capacidad total de 12 personas.