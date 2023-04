El próximo 29 de abril, el hijo María Zurita, sobrina de Juan Carlos I, festejará sus cinco años y por este día tan especial, María plasmó su historia personal en un hermoso cuento infantil titulado “Mi mamá y yo somos una familia feliz”, que se animó a publicar para ayudar a otras familias.

La presentación de la nueva publicación literaria de la sobrina de ex rey, fue realizada en la sala cultural de El Corte Inglés de la plaza Callao y al lugar concurrieron una gran cantidad de seres queridos y amigos de María que quisieron estar presentes en su debut como escritora.

En las primeras filas estaban las personas más importantes para María, sus padres los duques de Soria, la hermana de Juan Carlos I, Margarita de Borbón, don Carlos Zurita, su hermano, Alfonso, y por supuesto su tesoro más preciado, Carlitos, su hijo.

La escritora durante la velada dio gracias a su familia por el apoyo y en especial a Juan Carlos, quien le dio la fuerza y soporte para seguir adelante en su tratamiento de fertilidad, cuando llevaba seis fracasos, estaba gorda por las hormonas, arruinada, desesperada y derrotada. El rey le impidió abandonar.

La sobrina del ex mandatario, dedicó a los presentes unas palabras muy emotivas, ya que sin ellos no podría haber cumplido en 2018, su sueño de ser madre. “Nunca habría sido madre soltera si no hubiera sido por la educación de mis padres. Y por eso pude tomar la decisión más importante de mi vida. El querernos tanto ha hecho más fácil mi vida. Sois el mejor ejemplo que hayamos podido tener. Y, por último, Carlos eres mi faro, mi motor. Ojalá pueda darte los valores que nos han dado a Alfonso y a mí tus abuelos”, dijo.

El evento estuvo a cargo de las amigas de Zurita, Susanna Griso y Carmen Duerto, quienes sabían de las ganas que tenía María de concebir un hijo y del susto que vivió cuando se desprendió la placenta en la semana 29 de gestación y nació Carlos de forma prematura, aunque lo malo ya paso y hoy es un niño sano y fuerte.