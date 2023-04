En la noche del miércoles se dio un verdadero batacazo en la NBA: milwaukee bucks, el mejor récord de la temporada regular, fue eliminado por Jimmy Butler y sus Miami Heat.

El estadounidense se llevó todos los elogios por el nivel que ofreció durante la serie, pero también hubo algo de espacio para Giannis Antetokounmpo.

La estrella de los Bucks, uno de los principales señalados en la derrota, discutió con un periodista en la rueda de prensa post partido y sus declaraciones se volvieron virales.

“No hay fracaso en el deporte”, aseguró el griego, argumentando que no todos los días se puede ganar. En su explicación le retrucó al periodista con los balances anuales de su profesión y puso como ejemplo la carrera de Michael Jordan.

“No ganas siempre. Y este año ganará otro”, cerró el campeón del 2021. Al mismo tiempo confió en que el año que viene volverá a intentarlo junto con la franquicia de Wisconsin.

La lección de Antetokounmpo

“Dios mío… Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia…

No es un fracaso: son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no. De eso trata el deporte: no ganas siempre”.