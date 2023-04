Como se sabe, Disney decidió lanzar nuevas versiones de sus tradicionales películas, pero en un formato live action. Esta perspectiva emocionó a los seguidores de la plataforma, pero la clásica ‘La Sirenita’ causó decepción desde el momento en que se anunció el estreno.

Es que el adelanto causó serias críticas, debido a que la actriz Halle Bailey será la protagonista que le dará vida al personaje de Ariel. El problema radica en que Bailey es afrodescendiente y todos esperaban a alguien con piel pálida, para no quitarle la esencia a su figura clásica.

Cabe recordar que en la versión auténtica de 1989, el simpático y agradable pez tenía como apariencia un cuerpo voluminoso de color azul y amarillo, además de mostraba una voz muy simpática, que atrajo a miles de niños que crecieron viendo aquella película. En esta ocasión, Flounder pierde su esencia y se transforma en un pez lenguado estilo sargento mayor.

Sin embargo, las críticas no quedan ahí, ya que se expanden a las apariencias y colores del amigo de Sirenita, por lo que los usuarios señalan que se ve muy triste de esa forma y que no es necesario cambiar los clásicos sino crear nuevas historias, por lo que señalan que el simpático pez se transforma en un ser muy opaco y sin vida. Informa Voces Críticas.

A pesar de las duras críticas, no todo viene a ser tan malo, ya que la nueva adaptación de La Sirenita vendrá con un plus: contendrá fragmentos de la canción Part of your World, aquella canción interpretada por Halle Bailey, que se considera una artista con un gran talento vocal.

El primer adelanto ya fue compartido por Disney y tendrá una trama distinta, donde el personaje de Ariel conoce a Úrsula, una bruja que le quitará la voz a la hija del rey Tritón a cambio de piernas, que le permitirán visitar y ser parte del mundo de los humanos.

Con respecto a las críticas que recibió, Halle Bailey manifestó que se encontraba completamente sorprendida y en shock frente a las inesperadas reacciones que produjo el adelanto de la nueva película. Consideró que esta histórica participación es un gran triunfo para el movimiento feminista, debido a que una mujer estará al frente de la reversión de un clásico del cine.