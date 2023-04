Pilar Rubio y Sergio Ramos son una de las parejas más populares de España. Sin embargo, hace varias semanas comenzaron a circular fuertes rumores que indican que están en una profunda crisis y que su matrimonio corre un gran riesgo. Estas son las últimas novedades que se revelaron al respecto.



Pilar Rubio y Sergio Ramos supieron construir una relación estable y próspera pero, las recientes especulaciones sobre que estarían distanciados, han puesto en el ojo de la tormenta a la pareja. Según la prensa española, personas del entorno del futbolista confirmaron que no están pasando un buen momento.

Ante esta situación, y consciente de los rumores, la prensa retomó las declaraciones de Pilar Rubio, quien en un pasado reciente afirmó que los únicos que saben lo que pasa y lo que no en su pareja son Sergio Ramos y ella; y que es consciente que en el medio siempre prefieren hacer énfasis en las crisis matrimoniales. Informa Voces Críticas



De todas formas, los últimos movimientos de Pilar y Sergio son sumamente sospechosos. Recientemente fue el cumpleaños de la influencer y presentadora española y el deportista no ha sido captado junto a ella. Sin dudas, una ausencia que despertó todas las alarmas, porque no es habitual que no se acompañen en momentos tan importantes.





De hecho, Pilar Rubio y Sergio Ramos han hecho planes por separado. Mientras que él ha decidido viajar a Sevilla junto al resto de su familia, para disfrutar de la Feria de Abril; ella aprovechó para quedarse en su ciudad y participar de la Feria del Libro. Esto ha hecho suponer a la prensa que están necesitados de mucho tiempo a solas.