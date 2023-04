No es secreto que Kylian Mbappé quiere a Lionel Messi en el PSG durante una temporada más, pero no todos los referentes del equipo parisino están de acuerdo con esta idea. Jérôme Rothen, quien jugó para el club parisino entre 2004 y 2009, ahora es comentarista de la cadena RMC Sport y ha amenazado con no volver al estadio si el argentino se queda hasta 2024.

Cabe tener en cuenta que el contrato de la Pulga con el club de Francia finaliza en junio, pero todo apunta a que el argentino se despedirá del club para regresar al Barcelona. En este sentido, Rothen ha cuestionado la presencia del argentino en el PSG y lo ha acusado de solo aparecer en partidos de menor relevancia, a pesar de ser el jugador más determinante a lo largo de la temporada.

El exdefensor francés solo ganó dos títulos durante sus cinco temporadas en el PSG, mientras que Lionel Messi ha ganado los mismos títulos en tan solo dos años en el club parisino.

Según expresó el exfutbolista, la presencia de la Pulga en el equipo parisino ha generado problemas económicos para el club debido a su alta nómina. Además, el comentarista francés ha señalado que la permanencia del argentino podría bloquear las contrataciones de nuevos jugadores.

Mientras tanto, Kylian Mbappé sigue esperando que Lionel Messi se quede en el PSG para una temporada más. Entra ambos han formado una peligrosa dupla en el ataque del club parisino, y el delantero francés espera seguir jugando junto al argentino.

De todas maneras, no es secreto que la prensa ha armado una campaña en contra de la Pulga, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. A pesar de su gran desempeño en el campo, algunos han cuestionado su presencia en el equipo parisino y han acusado al club de tener una alta dependencia de él. Informa Voces Críticas.