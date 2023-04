La Casa Real se ha visto envuelta en polémicas en los recientes días: primero, la llegada del rey emérito a Sanxenxo; luego, la noticia de que Letizia le habría obligado a todos los miembros de la familia a no acercarse al hombre, ya que no podían haber más caos dentro del lugar; finalmente, una hija no reconocida de Juan Carlos I ha salido a la luz.

Esta noticia, que cayó claramente como una bomba para la prensa española, no repercutió de la misma manera en la Casa Real. En el regreso de Juan Carlos I a España, dos periodistas, José María Olmo y David Fernández, aprovecharon para destapar la existencia de Alejandra de Rojas, presunta hija del borbón.

La mujer es una reconocida modelo española, quien habría sido fruto de una aventura fuera del matrimonio entre el rey emérito y una aristócrata a finales de los años 70. Si bien el pueblo español no tenía idea de esto, en la Casa Real se tenía total conocimiento de la mujer. Incluso, algunos medios afirman que en la Familia Real se la llamaba “Alejandrita”.

Durante los primeros años de vida de la joven, nunca supo quién era su verdadero progenitor. No obstante, al llegar su adolescencia, la mujer aparentemente conoció sobre su verdadera identidad y gracias a eso decidió alejarse por completo al emérito, pues se sentía completamente traicionada.

Esto se debe a que Alejandra se reunió durante mucho tiempo con sus medios hermanos, ya que cuando eran jóvenes Juan Carlos I los invitaba a todos a la Casa Real a pasar un buen rato. Tal era la buena relación con Felipe VI, que la modelo llamó la atención del rey con su hermosura y al parecer, este se habría enamorado de ella sin tener conocimiento de que eran de la misma sangre. Juan Carlos I al notarlo, decidió separarlos y prohibirles estar juntos, informa Voces Críticas.