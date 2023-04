La coronación está pronta a realizarse, el próximo sábado 6 de mayo se llevará a cabo en la Abadía de Westminster la tan esperada celebración. El rey Carlos III, Camila Parker-Bowles, el príncipe Guillermo y Kate Middleton estarán acompañados por 2000 personas de renombre, entre ellos, representantes de todas las familias reales de Europa.

Los preparativos ya están listos, únicamente se están ultimando detalles. Es por eso que día a día se conocen nuevos datos sobre los preciados objetos que harán su especial presencia en la ceremonia. Entre ellos, se encuentran las joyas de la coronación, como lo es la cuchara de hace más de 900 años o las dos coronas de hace 300 años.

Además, Reino Unido se ha decorado por completo con la cara del rey Carlos III y los colores de la bandera. Sin embargo, un increíble objeto está de camino hacia la Abadía, ya que tiene que hacer su llegada desde el lugar que lo mantiene cautivo hace años, luego de que fuese robado por adolescentes rebeldes.

From meeting the hosts of Eurovision 2023 to abseiling off a cliff in the Brecon Beacons…

👇 Tap below to read more about this week’s Royal activities, events and engagements:

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 28, 2023