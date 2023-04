Dani Alves se encuentra luchando junto a su defensa para probar su inocencia. Desde el pasado enero, el exfutbolista permanece encerrado en la prisión Brians 2 tras ser acusado de abuso a una mujer. El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2022, pero se lo encarceló en enero por riesgo de fuga.

El día a día del caso de Dani Alves se sigue a través de los medios. En Voces Críticas te contamos cada actualización que surge, por lo que esta vez nos toca hablar del tan esperado video de las cámaras de seguridad. Según la defensa de Alves, donde relataron y entregaron un escrito de más de 200 páginas, este video esclarecía dudas y dejaba al brasileño un paso más cerca de la libertad.

Sin embargo, no todo salió como lo esperaban. Un medio español tuvo acceso a dicho material y comentó a la prensa que, en 26 horas de video, se podía ver muy claro todo lo que había sucedido fuera del baño de la discoteca. En este material vemos como un mozo se acerca a un grupo de tres chicas y las invita a acercarse al grupo de Daniel Alves. Luego de eso, la joven comienza a cruzar palabras con el exjugador y ahí es donde todo comienza.

Recordemos que en ese momento, Alves se encontraba en pareja con Joana Sanz, sin embargo esto parece no importarle, ya que tocó una zona del cuerpo de la mujer y esta, como aclara el periodista Nacho Abad, no se quitó. “Su consentimiento está en la cabeza. Si ella no consiente, su reacción hubiera sido apartarle y decirle ‘no me toques’ y eso no lo veo”, explicó.

Luego de esto, ella lo toma de la cintura y juntos se dirigen hacia el baño del establecimiento. Hasta ese momento, todo lo que sucede es a voluntad de ambos. Hasta acá, el testimonio de la joven y de Alves coinciden, sin embargo, la joven que dice haber sufrido abuso dentro del baño podría ganar con su argumento, ya que lo que sucede es lo siguiente: al entrar juntos a esta zona, la cámara obviamente los pierde, pero al salir se puede ver a Alves muy tranquilo y a la joven llorando.

Esto es lo que se relata hace tiempo, donde la chica afirma haberse acercado a una amiga a contarle lo que había sucedido, ya que apenas salió del baño sintió mucha vergüenza y evitó decírselo a alguien. “La chica se va con una amiga afuera, se ponen a hablar y ella llora. Aparecen los guardias de seguridad y al rato, son varias las personas que están allí”. Todo coincide con el relato de la presunta víctima, por lo que deberemos ver cómo avanza esta situación ante la justicia, informa Voces Críticas.