No es ninguna novedad que el príncipe Guillermo y el príncipe Harry tienen personalidades completamente diferentes. Sin embargo, debido a uno de los últimos escándalos que protagonizó el hijo menor del rey Carlos III quedó en evidencia las grandes diferencias que lo separan del heredero al trono británico.



Cuando el príncipe Harry decidió iniciar acciones legales contra un medio del Reino Unido, por violación a la privacidad, todos los ojos estuvieron puestos en ese impactante juicio que aún no terminó. Pero, además, gracias a esta situación se descubrió la manera que encontró el príncipe Guillermo para resolver la tensa relación que históricamente la realeza tiene con la prensa.





Según las declaraciones de Harry ante el tribunal, y como forma de evitar los escándalos, el esposo de Kate Middleton, Guillermo, llevó adelante un acuerdo con los medios británicos que consistió en un pago económico a cambio de no presentar una denuncia ante la justicia. Es decir, el heredero al trono recibió una cantidad ostentosa de dinero, a cambio de no presentarse ante la justicia. Informa Voces Críticas



Sin dudas, esta acusación del esposo de Meghan Markle deja muy mal parado al príncipe Guillermo y daña terriblemente su dignidad. La prensa internacional señaló que esta es una estrategia más del príncipe Harry para arruinar la buena imagen que su hermano supo construir a lo largo de estos años.





Para el príncipe Guillermo esta situación es una tragedia porque, además de estar en la previa de la coronación, él no tiene intenciones de acudir a los tribunales de Londres a prestar declaración. De hecho, para hundir aún más la imagen de su hermano, el príncipe Harry confesó que si no inició antes esta denuncia fue porque el heredero británico era quien maneja estos asuntos y no se lo permitía.