Thomas, el padre de Meghan Markle, ha hecho una desesperada súplica a su hija para intentar reparar su relación rota. Aunque no ha hablado con su hija desde 2018 después de una amarga discusión, el papá de la actriz intenta por todos los medios reconectar con ella mientras envejece.

En una entrevista en el canal de televisión estadounidense Channel 7, Thomas, su hija Samantha y su hijo Thomas Jr. hablaron sobre “recuerdos valiosos, verdades familiares y cintas secretas” sobre la duquesa de Sussex. Esta presentación se dio tan solo unas semanas antes de la coronación del rey Carlos III el 6 de mayo.

En el tráiler, Samantha afirma que Meghan Markle “todavía sería camarera” sin su padre. Mientras tanto, su hermano Thomas Jr. también se escucha diciendo: “No vamos a desaparecer. Esto va a cambiar todo”.

Además, Thomas parecía hacer una desesperada “súplica desde el lecho de muerte” a la hija que perdió. El año pasado, sufrió un derrame cerebral y admitió que tenía “suerte de estar vivo”. Hablando sobre su relación con la duquesa de Sussex, dijo: “¿Cómo puedo arreglar esto?”.

Thomas se divorció de la madre de Meghan, Doria Ragland, en 1987. En 2018, en la previa de la boda real con el príncipe Harry, el padre de la futura duquesa hizo titulares por no asistir a la boda. En la serie documental Harry & Meghan de Netflix, fue la misma actriz quien reveló que no sabía que su padre estaba trabajando con los medios de comunicación antes de su día especial.

En una entrevista con The Mail, Thomas afirmó que su hija no sería nada sin él y que él la había “convertido en la duquesa que es hoy”. También se informó que estaba vendiendo fotos falsas de sí mismo a los tabloides hasta una semana antes del evento.

Según la serie documental de Netflix, la oficial de comunicaciones de Meghan Markle la animó a llamar a Thomas para “averiguar si es verdad o no, porque podría ser realmente perjudicial”. Supuestamente, la duquesa llamó a su padre y le dijo: “Mira, dicen que estás tomando dinero de los tabloides por fotos falsas, ¿es verdad? Él dijo que no. Y en esa llamada, dije: mira, si no pueden detener esta historia, va a salir mañana”.

El príncipe Harry también comentó sobre el incidente que acabó con la relación. “Es increíblemente triste lo que sucedió”, dijo. “Ella tenía un padre antes de esto, y ahora no tiene un padre, y yo cargué con eso. Si Meg no estuviera conmigo, su padre seguiría siendo su padre“. Informa Voces Críticas.