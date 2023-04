Falta de gas en la industria citrícola: “Es preocupante la situación”

“No sé si la semana que viene va a haber faltante sino que lo preocupante es la situación. Tenemos entendido que hay faltante de gas, no está afectando por la situación climática y su consumo no está en su pico. Sabemos que el sistema va a estar en tensión durante todo este invierno, hay algunas debilidades en la provisión de gas por distintos motivos, es la información que yo vengo recibiendo de distintos proveedores de gas y de la Secretaría de Energía”, dijo Pablo Padilla, presidente ACNOA, a LV12 Radio Independencia.

Pablo Padilla

Padilla informó que ante el faltante de gas, lo que más preocupa a la ACNOA, es que las empresas no pudieron renovar contratos porque “no había ofertas de las comercializadoras, ni volumen, ni precio”.

A partir de ayer a la tarde se ve que por la gestión empezaron a aparecer algunas comercializadoras con algunas propuestas de servicios interrumpibles, me parece que en las próximas horas van a estar negociando las empresas como sociedad, como Gobierno de la provincia, posicionar actividades de zafra como la nuestra que tienen un impacto social tan importante, donde hay productos perecederos que tienen su momento en el mercado y donde tienen un impacto tan fuerte en una economía regional como el de citricultura, es lograr la decisión de que si el sistema está en algún momento en crisis o dificultad, por lo menos, no seamos la primer variable de ajuste

Sobre la crisis que atraviesa el país, señaló que “el país está viviendo una crisis de reservas” y dijo que si bien la implementación de dólar agro les ha ayudado a aumentar sus divisas, la falta de gas hace que sea una “medida estéril”.

Por último, luego de que el día de ayer se produjeran 30 cortes en la ruta en distintos puntos de la provincia, comunicó que en este momento se llevan adelante las paritarias en Casa de Gobierno.

No está fácil la cosa, el sector está haciendo un esfuerzo muy grande, UATRE también está haciendo un esfuerzo. Vamos a ver que puntito, posición podemos acercar. Los paritarios están muy limitados por la situación que está viviendo el sector. Ahora a las 9 de la mañana se reúne, faltaría tener novedades y poder retomar las actividades

