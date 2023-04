Tras la resolución de la Dirección Nacional del Arbitraje, donde recomendaba a los jueves que sancionen con amonestacion a las protestas o expresiones inapropiadas frente a sus decisiones, Federico Beligoy habló y dejó en claro el motivo del comunicado.

“Se ha detectado en el último tiempo y en todos los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino situaciones de protestas generalizadas y conflictos tumultuosos dentro del terreno de juego de parte de sus protagonistas, tanto jugadores como así también miembros de los cuerpos técnicos, durante el partido, en el entretiempo o una vez finalizado el mismo. Se deberá amonestar por desaprobar con palabras y/o acciones las decisiones arbitrales y expulsar por emplear lenguajes o gesto ofensivo, insultante o humillante hacia compañeros, rivales o integrantes de la cuaterna arbitral”, menciona dicha notificación.

El Director Nacional de Arbitraje admitió en diálogo con D-Sports Radio que la medida es fuerte: “Estamos ajustando algunas cuestiones, en este caso hay tumultos generalizados cuando terminan los tiempos y tomamos esta medida contundente”.

Ante la consulta por Darío Herrera y su arbitraje ante Independiente, destacó: “Herrera es uno de los mejores árbitros del país y Sudamérica. ¿Cuál es la razón por la que no debería dirigir a Independiente el domingo? La jugada de penal vs Racing estuvo bien cobrada. Él puede dirigir este partido como cualquier partido del fútbol argentino. Nosotros no somos periodistas, por lo que no podemos opinar del trabajo de ustedes. Somos árbitros y tomamos las decisiones que creemos más apropiadas”.

“Siempre me preocupan y ocupan cosas del arbitraje. Tenemos 5 categorías altamente competitivas. Nuestros árbitros con 22, 23 o 24 años se van formando en esas divisiones para llegar a Primera División”, contó Beligoy.

