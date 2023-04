La hermana de Meghan Marke sigue su batalla contra la ex actriz estadounidense, primero la acusó por contar falsas información sobre su vida y ahora apunta sobre su relación matrimonial y cómo funciona verdaderamente.

Samantha Markle es la hermana de Meghan Markle y está dispuesta a hundirla por completo, ahora ha realizado fuertes declaraciones sobre la realidad de la relación entre ella y el príncipe Harry.

Vale recordar que hace poco tiempo, la hermana de la duquesa de Sussex entabló una batalla legal en contra de la esposa de Harry, al parecer porque ella había creado una campaña para difamar y destruir la reputación de su hermana y de su padre.

Sin embargo, los jueces fallaron a favor de Meghan Markle ya que se informaba que la ex actriz no tenía ni siquiera una relación demostrada con su media hermana desde hace muchos años. Fue a partir de ahí, que quizás por venganza, la hermana mayor se ha dedicado a desprestigiarla asegurando que sería una camarera, si no hubiera sido por la ayuda de su padre, Thomas Markle.

Además, confesó de manera segura que el matrimonio de Meghan y el príncipe Harry es una relación tóxica y que no son una pareja saludable el uno para el otro, y por esta razón habrían tenido tantos problemas después de su renuncia a la Corona Británica.

Por estas incendiarias y demoledoras declaraciones es que la hermana de Meghan Markle ha sorprendido al mundo, de hecho, agregó para completar su ira “cuando se le ha visto a la pareja de esposos felices en sus apariciones públicas”, palabras con lo que se aviva el rumor que Samantha estaría una vez más atacando a la duquesa en forma de desquite por el supuesto daño que realizó hacia ella.