Sabemos que Jungkook es uno de los integrantes más populares de la reconocida banda surcoreana BTS. Además, es uno de los más arriesgados a la hora de revelar detalles sobre su vida amorosa, a pesar de que esto no pueda agradar al resto.

Poco se sabe, pero los rumores más certeros indican que su gran enamorada imposible es la cantante solista IU. A pesar de los comentarios, el ídolo K-Pop demostró que tiene una personalidad muy romántica, ya que es un gran contador de historias de experiencias.

A pesar de que al día de hoy se encuentra soltero, lo cierto es que Jungkook tendría el deseo de encontrar a una pareja que se transforme en su media naranja. Sin embargo, el integrante de BTS por ahora quiere enfocarse en su trayectoria con la música. Informa Voces Críticas.

Por ello, aprovechó la ocasión para enloquecer a sus seguidoras revelando como es su increíble forma de besar. Durante un momento de reunión con sus fanáticas, Jimin hizo una broma con su colega y Jungkook respondió que estaría dispuesto a darle un beso durante el lapso de cinco minutos.

No hay dudas de que esta desopilante situación causó la euforia de todas las presentes, que hubieran dado todo por ver ese momento. A pesar de eso, el cantante manifestó que para él no tiene nada de malo besar por una gran cantidad de tiempo, hasta confesó que no tendría problemas con darle un beso a alguna fanática que se suba al escenario durante una presentación.