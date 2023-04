Kate Middleton y el príncipe Guillermo se encuentran de visita en Gales, en donde participarán de diversas actividades. Entre ellas demostraron un gran atrevimiento y habilidad respecto a lo deportivo.

Es sabido que tanto el duque de Gales como la duquesa de Gales son apasionados por diversos deportes. Esta última tiene un gusto particular por el fútbol y el tenis, aparte de ser patrocinadora de la Liga de rugby y de la Unión de fútbol.

Ahora, Kate Middleton destacó de forma asombrosa en un deporte en particular. Ataviada en jeans ajustados grises, una chaqueta roja, una gorra y botas de montaña, visitó junto al príncipe Guillermo la sede de “Central Beacons Mountain Rescue Tea” en Merthyr Tydfil, informa Voces críticas.

Así es que ambos se metieron de lleno en el rappel. Y de los dos la que más sobresalió fue la duquesa de Gales. Se la pudo captar en fotografías luciendo totalmente concentrada mientras escalaba una cantera en los valles galeses.

La “Central Beacons Mountain Rescue Team” es un equipo dirigido por voluntarios, el cual fue fundado en 1963 para mantener seguras a determinadas comunidades de Gales. El heredero al trono y su esposa pasaron toda la tarde junto a ellos.

Learning the ropes

Dysgu sgiliau pic.twitter.com/7ugPuBqUPb

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 27, 2023