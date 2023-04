La reina Letizia de España está acostumbrada a hablar en público. Desde que asumió este rol, en más de una ocasión le ha tocado ser la anfitriona de ceremonias. Y antes de su llegada a la corona, se desempeñaba como periodista, por lo cual, poseía dicho hábito.

Brindar palabras es algo que no solo lo hace la reina Letizia, sino también el resto de los integrantes de la monarquía en los distintos lugares del mundo. Y los protocolos, no cambian mucho de una casa real a la otra. Sin embargo, hay un detalle particular que hace a la esposa de Felipe una mujer distinta.

Desde la revista “Hola” han compartido con sorpresa esta característica de la excomunicadora. ¿Por qué? Resulta que no es una habilidad que cualquiera tiene. La madre de Leonor y Sofía sube hasta el atril, acompañada de su teléfono celular.

Y si bien sus dotes de oradora son buenos, cuando necesita alguna ayuda, mira el aparato para guiarse. En más de una ocasión han aparecido postales suyas con el móvil en la mano cuando tiene que hablar públicamente. Sin dudas tiene una buena vista.

Porque no todos pueden ver una pantalla tan pequeña como ella no hace y al mismo tiempo, expresarse de forma natural como si conociera de memoria y al pie de la letra lo que tiene que decir. ¿Qué dirá Juan Carlos I respecto a la habilidad de su nuera?

Recordemos que cada día que pasa la rivalidad del emérito con la esposa de Felipe continúa creciendo. Incluso, recientemente, se conocieron algunos de los apodos despectivos con los que él la menciona. ¿Hace única a la integrante de la Familia Real este apoyo de la tecnología en sus discursos?