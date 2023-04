El Manchester City de Julián Álvarez y Erling Haaland está en racha tras su victoria ante el Arsenal por 4 a 1. El equipo dirigido por Pep Guardiola tiene la oportunidad de colocarse como único líder de la Premier League si gana al Fulham en el próximo partido.

Aunque el equipo se encuentra en un buen momento, compitiendo por el triplete de la Champions League, FA Cup y Premier League, Guardiola ha solicitado a los seguidores que mantengan la calma y ha destacado la importancia de que el equipo no se relaje en ningún momento.

Pep Guardiola ha asegurado que la lucha por el título aún no ha terminado. “No quedan 20 partidos, pero siete partidos son siete”, ha dicho en conferencia de prensa. Además, ha explicado su rol en el vestuario y ha asegurado que no da discursos motivacionales, sino que habla de lo que siente antes del partido y que su atención está puesta en el próximo rival.

Tanto Julián Álvarez como Erling Haaland son goleadores destacados y han demostrado cumplir eficazmente esa función tanto en conjunto como en solitario, lo que ha generado gran satisfacción entre los fanáticos. El mensaje de Pep Guardiola busca mantener a los jugadores en competencia y no dar por hecho ningún resultado.

El entrenador también ha hablado sobre el próximo partido ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, asegurando que tiene una idea general sobre el enfrentamiento, pero que su concentración está en el próximo partido de liga.

Guardiola ha dejado claro que no subestima al Fulham y ha dicho que es un equipo especial que se organiza muy bien. El City ha ganado los últimos tres encuentros y espera continuar con la racha. El entrenador ha hecho un llamado a sus jugadores a mantener la concentración y ha insistido en que no hay nada ganado hasta que no se termine la temporada.