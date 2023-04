Sabemos que Meghan Markle es una de las personas más polémicas dentro del entorno de la realeza británica. Desde el abandono de los deberes reales hasta la negativa de asistir a la coronación de Carlos III, esos son algunos de los aspectos por los que los royals la quieren lejos.

Ahora, nuevamente, la duquesa de Sussex vuelve a ser amenazada con un detalle que podría terminar de arruinar su reputación. Esta vez no se trata de la familia real británica, sino por parte de su propia familia biológica, que promete vengarse de todos sus actos maliciosos.

WORLD EXCLUSIVE: THIS SUNDAY on @7NewsSpotlight – the photographs Meghan Markle NEVER wanted the world to see. Only on @Channel7 at 8:30pm, Sunday NIGHT pic.twitter.com/Lx3tKJ6UJZ

Poco se sabe de la vida íntima de la actriz estadounidense, pero se puede mencionar que tiene escasa relación con su padre Thomas y sus hermanos. Al parecer, el vínculo se acabó por romper cuando ella se casó con el príncipe Harry, ya que estaba la posibilidad de que su progenitor hiciera un trato con la prensa para venderle imágenes montadas. Informa Voces Críticas.

Además, su hermana Samantha recurrió a tribunales para denunciarla por realizar ‘declaraciones manifiestamente falsas y maliciosas’ sobre su persona cuando brindó una entrevista a Oprah, en el mes de marzo de 2021. Sobre la resolución del conflicto, el juez que estaba a cargo indicó que Meghan Markle tenía derecho a hablar de su niñez, por lo que desestimó la denuncia.

WORLD EXCLUSIVE: This Sunday on ⁦@7NewsSpotlight⁩ – Meghan Markle as you’ve never seen her before. For the first time, the Markles unite with an extraordinary message on the eve King Charles III’s coronation. These hidden tapes will stun the world! Only on ⁦@Channel7⁩ pic.twitter.com/a9mk8osvYc

— Taylor Auerbach (@tauerbach) April 26, 2023