La coronación del rey Carlos III, sucesor de Isabel II, está a punto de tener lugar en Reino Unido. La ceremonia se llevará a cabo este sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, un lugar histórico para estos eventos desde 1066, cuando Guillermo I fue coronado. Además, la reina consorte Camilla será ungida en un evento multitudinario que se espera que cueste más de 120 millones de dólares.

La ceremonia comenzará a las 10:20 am hora local (05:20 am hora argentina) y será transmitida por televisión. Aunque el Palacio de Buckingham no ha revelado el monto exacto destinado a la ceremonia, el comité de la Operación Golden Orb, encargado de la organización, estima que costará alrededor de 100 millones de libras, es decir, casi 125 millones de dólares. Esta cifra es calculada también por distintos expertos y reportada por el diario The Times.

La coronación de Isabel II en 1953 costó cerca de 1,57 millones de libras, el equivalente a 46 millones de libras actuales, por lo que se espera que el gasto en la coronación de Carlos III prácticamente duplique esa cantidad. Una fuente de la organización explicó al diario The Sun que la seguridad es una de las razones por las que se espera un gasto mayor en esta ocasión.

El gasto se destinará a arreglos, conciertos, ceremonias, actos secundarios y a la importante operación de seguridad que se desplegará durante la coronación. Aunque se esperan 2.000 invitados, este número es significativamente inferior a los 8.000 que asistieron a la coronación de Isabel II hace 70 años.

La cifra del gasto en la coronación se conoce en medio de una crisis económica y social en Reino Unido. Los trabajadores del sector público y privado han realizado reiteradas protestas, y la inflación ha alcanzado niveles históricamente altos para los ingleses. Una encuesta de la consultora YoungGov reveló que más de la mitad de los británicos (un 51%) opina que la ceremonia no debería ser financiada por el Estado, especialmente entre los jóvenes, uno de los grupos sociales más afectados por la crisis económica. Informa Voces Críticas.

El evento contará con la participación de grandes artistas de música contemporánea como Katy Perry, Andrea Bocelli y Lionel Ritchie, quienes encabezarán el concierto por la coronación de Carlos III en Londres. Sin embargo, sorpresivamente, reconocidas estrellas británicas como Elton John, Adele, Ed Sheeran y Harry Styles declinaron participar en el espectáculo ecléctico que también incluirá a la banda Take That y al compositor de música clásica Alexis Ffrench.