No cabe duda que por mucho que se intente cambiar el ambiente de la coronación, aún no ha sido posible del todo. Ya la lista de invitados está lista, y se conocen quienes van y quienes estarán ausentes. Tanto el príncipe Harry como el príncipe Guillermo irían a la coronación, sin embargo, es un hecho que Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry no hará acto de presencia en la ceremonia.

Por ahora, hay mucha especulación en torno a la ausencia de Meghan Markle al acto de coronación del rey Carlos III. Lo cierto es que la realeza no ha claudicado la invitación a la duquesa, dandole la oportunidad de que pueda ir con el principe Harry y sus hijos. A pesar de eso, ha sido la misma Meghan Markle quien ha dicho NO a ese evento, dejando que el principe Harry vaya solo, y esperando a la distancia que él no llegue a tener percanses con el princope Guillermo.

Pero según el experto Dan Wootton (foto), hay una razón para la no asistencia de Meghan Markle a la coronación del rey Carlos III: ella teme que la abucheen. De hecho, el experto Dan Wootton argumentó que el rey Carlos debió, hace mucho tiempo, romper las invitaciones al príncipe Harry y a Meghan Markle para evitar problemas.

Para muchos, la única villana es Meghan Markle en todo este asunto. La princesa de Gales Kate Middleton sintó alivio al saber que no tendrá que cruzarse con su cuñada. Sin embargo, el príncipe Harry estará solo, y ella debe mantener al principe Guillermo alejado de su hermano.

Y es que la duquesa es non-grata en el Palacio de Windsor. Muchos citan las palabras de la reina Isabel II, quien tampoco quería que Meghan tuviera participación ni asistiera a ninguna de las actividades importantes de la realeza. ‘Gracias a Dios que Meghan decidió quedarse’ – decía la difunta reina.

Según el especialista, Meghan Markle es tan destetable como Wallis Simpson quien simpatizaba con los nazis. También sostiene que el príncipe Harry debería ser desterrado permanentemente junto con su esposa por la ‘negativa grosera a la invitación del rey’ – acotó.