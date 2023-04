Como hemos imaginado la relación de la casa real inglesa y Meghan Markle cada día está peor, ahora todo resulta más evidente cuando las polémicas provocadas por la exactriz se ven reflejadas en cualquier acto que haga.

A días de la coronación de Carlos III, como nuevo rey de Inglaterra, a la que Meghan Markle ha decidido no ir a pesar de que su esposo el príncipe Harry si estará presente, la duquesa ha sorprendido a todos con su más reciente acción.

Resulta que la duquesa de Sussex ha aparecido en un video de un amigo con un drástico cambio de look que ha impactado a todos tras los rumores sobre su ausencia a la coronación, ahora la nueva polémica gira entorno a su hermoso aspecto. Informa Voces Críticas

Meghan ha dejado ver la nueva imagen y ha impactado con una cabellera extralisa, cortada a capas y peinada con raya en medio, sin duda, es un drástico cambio que también incluye un cambio de color de pelo más claro el cual resaltaba sobre su vestido en su suave tono rosa empolvado casi nude.

El modelo de vestido que ha lucido Meghan Markle es creado por el diseñador Brandon Maxwell, sin mangas y con escote cerrado el cual destacaba aún más su peinado. Ante este gran cambio los usuarios de las redes sociales ya han comenzado a dejar su opinión “La duquesa está preparada para opacar la coronación de su suegro”, “estás hermosa, haces que todos se enfoquen en ti”.

Desde que Meghan Markle confirmó que no asistiría a la Coronación y que permanecerá en Estados Unidos junto a sus hijos, para esperar el cumpleaños de su pequeño Archie, la polémica está encendida, ya que muchos especulan que este fue el plan de la ex actriz para que todos hablan de su nuevo look y dejen a un lado los detalles de la coronación de su suegro.