A tan solo una semana para que se lleve a cabo la coronación, revelan impactante dato sobre Lady Di y el rey Carlos III que podría opacar el gran día. Todo se desencadenó tras el estreno de un nuevo documental sobre la realeza británica que habla sobre la historia del matrimonio.

En el filme llamado ‘King Charles: The Boy Who Walked Alone”, aseguran que la princesa Diana engañó primero al rey Carlos III, antes de que el le sea infiel con Camila Parker.

Definitivamente, luego de esta revelación, los espectadores quedaron impactados, ya que durante años se creyó que la entonces princesa de Gales era quien había sido víctima de la traición del monarca británico con la reina consorte.

Sin embargo, durante el documental, aparecen distintos personajes que hacen referencia a esta situación, uno de ellos es Allan Peters, ex oficial de protección real. El ex empleado afirma con mucha seguridad que fue primero Lady Di quien “se desvió del matrimonio” y que el rey Carlos III no lo hizo hasta que se enteró lo de su esposa.

Además, el ex trabajador del Palacio de Buckingham asegura que son muchos los trabajadores que conocen lo que realmente sucedió, pero que han decidido mantenerse callados y no meterse en la polémica. Sin embargo, Peters sostuvo que fue frustrante escuchar “historias tontas” durante tantos años.

El ex empleado de la realeza británica no quedó ahí y continuó revelando impactantes detalles sobre el engaño de la mamá de los príncipes Guillermo y Harry. Según él, la princesa Diana le habría sido infiel al monarca británico con un guardaespaldas llamado Barry Mannakee.

Tal y como relata Peters, la presencia de Barry generaba algo en Lady Di que dejaba en claro que algo entre ellos ocurría, por lo que se puso a investigar y descubrió que estaban teniendo “una aventura”.

Luego de eso, Peters cuenta que intentó sacar a Mannakee como protector de la princesa Diana, a lo que ella reaccionó de mala manera. En ese momento, el rey Carlos III notó que algo raro estaba sucediendo y le preguntó al guardaespaldas por qué su esposa se comportaba de esa forma.

Sin embargo, cuando Barry Mannakee no quiso darle explicaciones al monarca británico de lo que estaba sucediendo, fue que cayó en la cuenta de que Lady Di le estaba siendo infiel, pero nunca dijo una palabra al respecto.

Si bien, esto no está confirmado y son solo declaraciones de un exempleado de la realeza, de comprobarse, sería un total escándalo para la monarquía, ya que toda la vida se acusó a Camila Parker de haber sido la culpable de romper el matrimonio de Carlos y Lady Di.