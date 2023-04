A muy pocos días para el día más esperado por el mundo ya que será la celebración oficial de la coronación del rey Carlos III y Camila Parker, muchos están angustiados por no tener toda la información completa de ese día, si este es tu caso ¡tranquilo! Aquí te contamos ¿Dónde podrás ver la coronación sin interrupción?

Vale recordar que el rey Carlos III rompió con algunas de las tradiciones de hace muchos años, primero no será como la que tuvo la reina Isabel II, ya que esta será una ceremonia más moderna donde asistirán muchas personas y lo más increíble es que habrá un menú vegano.

Y por supuesto que será un fin de semana inolvidable en el que oficialmente conmemorarán la llegada de un nuevo monarca a Inglaterra, después de que la reina Isabel II estuviera en el trono por siete décadas. Entre lo más comentado que está por suceder es la asistencia del menor hijo del monarca a quien catalogan como rebelde por su comportamiento, así como el príncipe George haciendo historia a sus 9 años y la participación especial de los nietos de Camila. Informa

Por ello, tanto la familia real británica como otros líderes de las casas reales se darán cita ese día, entre ellos se encuentran el rey Felipe VI, Alberto de Mónaco con Charlene entre otros invitados especiales. Dicho esto, te contamos cómo será el saludo del rey Carlos III desde el balcón del palacio de Bukingham y algunos de los eventos que se llevarán a cabo de jueves a domingo, aquí te decimos cómo sintonizarlo.

En N+ habrá transmisión especial por la coronación el sábado 6 de mayo a las 5 am CT para todo México, así que sí estás en Estados Unidos puedes verlo de esta manera en algunos sistemas de cable. ABC News tendrá cobertura en vivo desde Londres en Youtebe.

Mientras que en Reino Unido la BBC comenzará la cobertura aproximadamente a las 7:30 a.m hora local (2:30 a.m E.T); en tanto que, para CNN, CNN International y CNN en español Anderson Cooper hará la transmisión a partir de las 5 am- 10am ET/ 10am – 3pm bien sea por cable o Internet. Ahora que ya tienes la información de cómo ver la coronación del rey Carlos, compra las cotufas y busca el mejor sitio para ver este gran acontecimiento.