La cuenta regresiva para la coronación de Carlos III está en marcha y el Palacio de Buckingham ha compartido nuevas imágenes del monarca y su esposa en el Salón Azul del palacio en conmemoración de este histórico evento. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo oficial de la boda de Carlos y Camilla en 2005, Hugo Burnand.

En ellas, el Rey y la Reina lucen estilismos azules mientras posan frente a un retrato del rey Jorge V, pintado poco después de su coronación en junio de 1911. Además, Camilla completa su atuendo con joyas de la reina Isabel II, incluyendo pendientes de perlas adornados con piedras preciosas de zafiro y rubí, y un collar de perlas de su colección privada.

En las otras dos imágenes, Carlos III y la reina Camilla están sentados en sillas de madera dorada y seda que datan de 1829 y 1812, respectivamente. Mientras tanto, el retrato oficial de Carlos III como Rey se reveló el 29 de marzo, una pintura al óleo realizada por el artista Alastair Barford en solo dos semanas. El cuadro se basó en imágenes y gestos de Carlos III tomados durante una recepción en Buckingham en febrero, y presenta un guiño sutil a su conciencia ecológica y sostenible, con una pulsera entregada por el líder indígena del Amazonas, Domingo Peas.

Con la coronación a la vuelta de la esquina, los preparativos para el gran evento están en pleno apogeo. Más de 2.000 invitados, incluidos jefes de Estado, líderes internacionales y personalidades del Reino Unido, asistirán a los cuatro días de festividades. Los actos comenzarán el viernes 5 de mayo con una recepción en Buckingham, mientras que el sábado 6 de mayo se llevará a cabo la ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster, donde el Rey será ungido, bendecido y consagrado. A continuación, Carlos III y la reina recorrerán las calles de Londres en una carroza y luego saludarán desde el balcón del Palacio de Buckingham junto con otros miembros de la Familia Real.

El domingo 7 de mayo, habrá un concierto en los jardines del Castillo de Windsor, con Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli como cabezas de cartel. Ese mismo día, se anima a los británicos a participar en el gran almuerzo de coronación, donde los Reyes han sugerido una receta de quiche de espinacas. Finalmente, el lunes 8 de mayo se declaró festivo en el Reino Unido y se ha lanzado la iniciativa The Big Help Out para destacar el trabajo de los voluntarios. Informa Voces Críticas.

La coronación de Carlos III es un evento histórico que involucra una serie de actividades y actos, desde recepciones y conciertos hasta un almuerzo de coronación y una iniciativa de ayuda comunitaria. Las nuevas imágenes del Rey y la Reina, así como su retrato oficial, son una muestra más de la emoción y la anticipación que rodea a esta importante ceremonia.