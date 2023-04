Camila Parker es ahora la esposa de Carlos III. Pero, su camino al trono no fue nada fácil. No solo entre la Familia Real británica, sino que además, no todo el público la ha querido o la quiere, porque se conoce a nivel mundial que su romance con el ahora rey, comenzó cuando él estaba con Lady Di.

Y si hay algo que la princesa Diana se ganó en el tiempo en que formó parte de la realeza, fue el corazón del pueblo. Como muchos la vieron sufrir a causa de Carlos III, hay parte de Inglaterra que aún no compró la personalidad bondadosa de Camila Parker.

Pese a que se la ve hacer labores sociales y estar muy pendiente de todos los que necesitan de su actitud benéfica. Actualmente, según el diario online “Semana”, está a cargo de más de 90 organizaciones y con el paso del tiempo, demostró que está más que capacitada para el rol que le toca asumir.

Falta solo una semana para el gran día de la coronación y en medio de eso, la reina consorte sigue siendo repudiada. La encuestas realizadas por el diario “Deltapoll” determinó que el 35% le daría el título de Reina Consorte.

Y solo el 2% apoyó que se convirtiera en reina. Mientras que el 21% dijo que no debería tener ningún título. ¿Qué opinará la madre de Laura y Tom sobre la opinión de la gente sobre ella? ¿Tendrá algo en mente para poner la situación a su favor?

En entrevistas pasadas, confesó que no es para nada fácil estar en el blanco de los comentarios de todo el mundo. Y es que nadie disfruta de las críticas de los demás. ¿Podrá soportar la presión que hay en este cargo de ahora en adelante o pasará lo mismo que con Meghan Markle y renunciará a todo?