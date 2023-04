Diego Boneta es uno de los actores más reconocidos de México y su fama se debe principalmente a su interpretación de Luis Miguel en la serie sobre el cantante que fue furor en la plataforma de streaming, Netflix.

El actor mexicano continúa progresando en su carrera con las oportunidades que le van surgiendo. En cuanto a su vida personal está en pareja con Renata Notni, y aunque mantiene su relación con total discreción, estos últimos días la prensa especuló con que podrían estar esperando un hijo.

Volviendo a su vida profesional, Diego Boneta en la noche del pasado 26 de abril asistió a la ceremonia de inauguración de la boutique insignia de Tiffany y Co, llamada The Landmark en New York. En una gala repleta de celebridades que lucieron los looks más extravagantes, incluyendo una famosa colega de Diego.

Allí, en la alfombra azul del evento, México fue representado por supuesto que por Diego, pero además por una famosa cantante y actriz mexicana, Danna Paola, con quien se encontró y saludó cordialmente.

El actor que fue convocado a esta exclusiva gala disfrutó de la compañía de otros famosos que también concurrieron, como Brooklyn Beckham junto a su esposa Nicola Peltz, con quienes se tomó una foto. Además, allí coincidió con el famoso futbolista Cristiano Ronaldo y con la actriz Florence Pugh.