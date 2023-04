El Dibu Martínez fue una de las figuras destacadas en el triunfo de su equipo frente al Fulham, triunfo que lo acerca a la clasificación a la UEFA Champions League. El portero lleva 10 partidos sin derrotas y solo ha recibido dos goles en los últimos 10 encuentros, luego del encuentro se viralizó una graciosa comparación.

El Aston Villa está en la sexta posición en la Premier League con 54 puntos.

El próximo partido será contra el Manchester United, equipo al que se acerca a seis puntos con cinco partidos por jugar. Por esta razón, la victoria del equipo fue muy celebrada, especialmente por el Dibu Martínez que se convirtió en uno de los ídolos del equipo.

El portero argentino del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, ha sido comparado con Barney, el famoso personaje de la serie de televisión estadounidense Los Simpsons, después de un grito que dio durante la celebración de la victoria de su equipo en un partido de la Premier League.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios compararon la forma de hablar de Martínez con la de Barney, el amigo de Homero Simpson en la popular serie animada. Los Villans, como se conoce al Aston Villa, publicaron las imágenes de la celebración en sus redes sociales, lo que llevó a que muchos seguidores del equipo y de la serie comenzaran a opinar sobre la similitud entre el portero y el personaje de televisión.

Martinez sounds like Barney from The Simpsons 🤣🤣 https://t.co/85k4L7iNrt

— JS (@JS21093) April 25, 2023