Kate Middleton y el rey Carlos III mantienen una relación muy cordial, pese a que a la esposa del monarca, Camila Parker, no le agrada la actitud de la princesa de Gales. Sin embargo, el máximo representante de la realeza británica le advirtió a su nuera recientemente que hay una actividad que ya no puede realizar.



Se trata del gusto de Kate Middleton por hacer grandes compras en ostentosos atuendos. Como no es la primera vez que se critica a la esposa del príncipe Guillermo por su devoción por las compras, el rey Carlos III quiso detener la compulsión de la heredera al trono y le prohibió cruzar ciertos límites.





De hecho, el rey Carlos III le habría sugerido a Kate Middleton que se sume a la moda sustentable, que se caracteriza por reutilizar prendas y combinarlas de diferentes formas; algo que la princesa de Gales tomó muy en cuenta porque desde hace meses que se muestra como la gran impulsora de esta novedosa manera de vestir. Informa Voces Críticas



Hace algunos meses se publicó una polémica lista en la que se detallaron los gastos de la esposa del príncipe Guillermo y, al ver que gran parte de ese dinero se destinó a sus looks, el monarca británico decidió ponerle un freno porque consideró que esa actitud era una muy mala imagen para la corona que, desde hace tiempo, busca tener una imagen más discreta.





La principal intención del rey Carlos III es bajar las cifras de dinero que destina Kate Middleton en su guardarropas. El último dato que se reveló al respecto indicaba que la futura reina británica gasta alrededor de 400 mil libras al año en ropa, zapatos y accesorios; un exorbitante número que da lugar a fuertes críticas por parte de la ciudadanía.