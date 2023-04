La boda entre el príncipe Guillermo y la princesa de Gales Kate Middleton fue una de las más televisadas en 2011, pero hubo un detalle que captó la atención. Por lo general, en la ceremonia, la pareja intercambian anillos, algo que no ocurrió cuando contraían nupcias el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Pero, ¿por qué?

Según comentaristas de la realeza, la razón por la que el príncipe no optó por recibir anillo de parte de su novia Kate Middleton fue simplemente por ‘decisión propia’. De acuerdo a los analistas, al príncipe Guillermo no le gusta llevar joyas.

Todo parece indicar que el no intercambio de anillos fue algo acordado entre el duque de Cambridge y la princesa Kate Middleton. ‘Conversaron y el duque de Cambridge manifestó que quería seguir la tradición del rey Felipe quien tampoco usaba anillo de bodas, mientras que la reina Isabel II sí lo portaba, informa VOCES CRÍTICAS.

El anillo que Kate Middleton recibió por parte del príncipe Guillermo es el mismo que utilizó la reina Isabel y data de 1840. Aparte del difunto rey Felipe, su hermano, el príncipe Andrés tampoco utiliza esta joya en su dedo.

Diferencias con su hermano

El príncipe Harry, no obstante, hizo las cosas de una manera distinta al príncipe Guillermo en 2018 cuando contrajo matrimonio con la no muy querida Meghan Markle. En este matrimonio, sí hbuo intercambio de anillos, los cuales fueron diseñados por los joyeros reales Cleave and Company.

El poco gusto del príncipe Guillermo por las joyas va más allá, ya que se comenta que tampoco posee un anillo de sello.