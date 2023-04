Meghan Markle está atravesando horas sumamente complicados y esta vez no tiene que ver con la tensa relación que mantiene con la familia real británica, sino con las terribles acusaciones en su contra, que llegan de parte de Samantha Markle, hermana con la que disputó un enfrentamiento legal.



Samantha vuelve a la carga y esta vez con una actitud mucho más peligrosa que la que mostró la última vez. Luego de que se confirmara que dará una entrevista el próximo siete de mayo, en la que revelará datos desconocidos de Meghan Markle, salieron a la luz, mediante un polémico trailer, los grandes y oscuros secretos que compartirá ante los ojos del mundo.





En primer lugar, Samantha Markle hablará sobre la relación de Meghan y Harry. Al parecer, ella tiene pruebas que demuestran lo tóxica que es la relación de los duques de Sussex y las dará a conocer con la intención de arruinar la imagen de su hermana y su relación con el monarca británico. Informa Voces Críticas



A su vez, y según lo que reveló el entorno de Samantha Markle, la hermana de Meghan Markle está dispuesta a que esta entrevista sea una de las muchas apariciones que hará ante el público. Aunque la prensa señaló que solo iba a mostrarse por única vez, la polémica mujer tiene intenciones de permanecer en los medios.





Pero eso no es todo porque Samantha Markle también tiene información sobre el príncipe Andrés. Aunque no ha quedado claro si existe o no un vínculo entre Meghan Markle y el tío del príncipe Harry, en el trailer publicado por la emisora se ve a una misteriosa mujer muy incómoda cuando le consultan sobre el ex esposo de Sarah Ferguson.



Por último, Samantha Markle presentará una teoría en la que asegura que Meghan Markle fue la gran responsable de la mala actitud del príncipe Harry frente a la familia real. En el trailer se menciona esta situación y se acusa a la duquesa de Sussex por presionar a su esposo para que enfrente a la realeza de Reino Unido.