Es bien sabido que la reputación de Camila Parker siempre ha sido oscura y llena de escándalos, tal como lo ha manifestado su hijastro el príncipe Harry quien en más de una ocasión ha lanzado lapidarias e incendiarias palabras en contra de ella.

Sin embargo, su mala reputación no parece tener final, ya que en las últimas horas se ha filtrado una postal de Camila Parker que ha generado escándalo en la realeza británica, la foto de la que todos han hablado y por la que la consorte está avergonzada es donde aparece en traje de baño.

Realmente el motivo del porque la foto de la monarca ha provocado revolución en las redes sociales no es porque esté en bañador, sino porque no es habitual ver fotografías de este tipo de algunos miembros de la realeza en este atuendo tan relajado alejado de su corona ya que siempre se les ve vestidos tan formales, es por eso que se dice que no parece ella, porque en la imagen se ve hasta con lentes oscuros y muy sonriente disfrutando de una tarde de playa. Informa Voces Críticas

A pesar que con los años, los intentos de Camila Parker para ganarse el cariño del pueblo británico, han sido pocos efectivos, y es que el público no olvida la traición de ella y no dejan de señalarla cómo la intrusa y como una de las personas responsables del dolor de la recordada pero icónica princesa Diana.

A raíz de ese grave error del pasado es que Camila sigue sufriendo las consecuencias, es por ello que cada cosa que haga será tema de crítica en todas las redes sociales y demás medios de comunicación, es así como esta reciente foto filtrada se ha vuelto viral en todas las plataformas sociales.

La foto que ha dado mucho de qué hablar, es donde aparece Camila Parker luciendo un traje de baño color rojo, lentes oscuros y un bolso grande en la mano. Se dice que la instantánea data de varios años de antigüedad, pero a pesar de eso no ha podido evitar que algunos usuarios de redes sociales critiquen la imagen, mientras que otros la admiran por ser una mujer que a pesar de su avanzada edad aún conserve ese espíritu fuerte.