No es ninguna novedad que en la relación entre el rey Felipe VI y la reina Letizia quien lleva el control es la ex periodista. El gran objetivo de la monarca es mantener la dignidad de la corona española y es por eso que dirige cada aspecto en la vida de la familia real. En esta oportunidad, se reveló que Felipe VI tiene una amistad que fue prohibida por su esposa.



Cuando el rey Felipe VI estudió en Estados Unidos aún tenía una personalidad muy discreta y tímida, es por eso que su amigo, Pablo de Grecia, lo ayudó a hacer nuevas amistades y a construir círculos sociales para que su experiencia sea mucho más divertida y memorable, una parte del pasado del rey que a Letizia no le agrada.





Este vínculo ayudó a que la personalidad del rey Felipe VI cambie por completo. Para el hijo de Juan Carlos I fue una especie de liberación y, junto a Pablo de Grecia, comenzaron a salir, conocer mujeres y divertirse mucho en sus años universitarios. Por esta razón, la reina Letizia le prohibió que continúe con esa relación de amistad. Informa Voces Críticas



Aunque nunca han perdido el contacto, lo cierto es que a Letizia no le agrada Pablo de Grecia y muchos menos su esposa, Marie Chantal Miller, quien la criticó duramente a la española cuando maltrató a la reina Sofía en Semana Santa, asegurando que Letizia había mostrado su verdadera forma de ser.





Pese a que el rey Felipe VI y Pablo de Grecia insisten en que si no se ven con tanta frecuencia es porque cada uno está ocupándose de sus familias, lo cierto es que la reina Letizia es quien no tiene interés en que su esposo se relacione con el matrimonio de Grecia, algo con lo que Marie Chantal coincide completamente.