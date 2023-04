Tamara Falcó confesó un gesto que tuvo Isabel Preysler con la familia de su prometido, Iñigo Onieva y que no le gustó para nada, todo pasó en la fiesta de despedida de la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó contó que su madre tuvo un gesto que la puso incómoda a ella y a la familia de su novio, pues la marquesa le molestó la impuntualidad de Isabel Preysler, la familia de Onieva fue hasta la casa de la socialité y ella no los atendió.

Sucede que Isabel no estaba preparada aún y ella es muy detallista, siempre quiere estar a la perfección, pero Tamara Falcó no podía creer que se demorara tanto, había pasado más se una hora de demora y la socialité no aparecía.



Tamara Falcó no se enojó con su madre sino que pensó que la familia de Iñigo Onieva se sintió ofendida por lo que Isabel se llevó un gran desperdicio, lo que tenía que ser una fiesta de despedida de convirtió en un incómodo momento.

Pero después todo volvió a la normalidad y Tamara Falcó trató de divertirse lo más que pudo, a pesar de las miradas incómodas entre Isabel Preysler y los familiares de su novio, informa Voces Críticas.