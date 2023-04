Desde hace unas semanas diferentes medios de comunicación y redes sociales han publicado que entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo existe una presunta crisis matrimonial todo debido a unas viejas fotos que salieron a la luz pública y expusieron al heredero al trono con una noble británica.

Ante estas imágenes se ha comentado que Kate Middleton ha dejado al príncipe Guillermo, pero por ahora esta información no se ha confirmado por lo que se presume que sean puros cuentos de los periodistas ya que la pareja real se han visto juntos disfrutando de varias actividades.

Pero ahora una noticia se vuelca en la princesa de Gales al lanzarle una indirecta al príncipe Guillermo que lo dejó por el suelo porque no supo cómo reaccionar. Resulta que a través de las redes sociales está circulando una imagen donde la princesa tiene un hermoso gesto con un bebé en público mostrando su deseo de volver a ser madre de nuevo.

El emotivo momento sucedió cuando Kate Middleton en compañía con su esposo se encontraban de visita en Gales y durante su recorrido por el jardín conmemorativo de Aberfan, la princesa se acercó a conversa con simpatizantes que estaban a su espera y ahí se encontraba una mujer con su bebé.

Fue cuando kate no dudó en acercársele a la mujer que sostenía en brazos al pequeño y éste comenzó a jugar con el bolso de la princesa de Gales por lo que no tardó en cargarlo y empezó a jugar con él, dejando al príncipe anonadado al ver el rostro de su esposa. Esta no es la primera vez que Kate Middleton muestra su cariño por los más pequeños, incluso ha expresado en varias ocasiones su deseo de ser madre de nuevo y esta fue la manera de hacerle a entender al príncipe de intentarlo y darle una hermanita a sus hijos.

Kate Middleton es madre de tres pequeños, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, sin embargo, la princesa de Gales desearía convertirse en madre por cuarta vez, pero su esposo no comparte su mismo interés. “A Guillermo siempre le preocupa que me reúna con menores de un año, porque siempre regreso diciendo que tengamos otro bebé”, contaba entre risas durante su visita por Dinamarca.