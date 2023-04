Carlos III es uno de los miembros de la realeza con mayor cantidad de dinero en su poder, pero sin embargo no le gusta malgastar su dinero, es una penosa cualidad que avergüenza a Camila Parker.

El nuevo rey británico demostró que es tacaño con su dinero, no le gusta hacer gastos de su bolsillo, se supo que escasamente gastó para su coronación y que todos los gastos fueron cubiertos con dinero recaudado de impuestos.

Según los trabajadores de Carlos III, el rey manda a remendar sus trajes para no gastar en nuevos, no le gusta gastar en prendas caras, ya que considera que es algo innecesario, un pensamiento que Camila Parker no comparte, la reina se da los gustos en todo lo que ella desea.

Las personas cercanas al rey Carlos III aseguran que se volvió tacaño desde que tuvo que pagar una millonaria indemnización a Lady Di, en ese entonces pagó $20 millones de dólares, algo que significó mucho para el monarca.

Desde entonces Carlos III se enfocó en hacer crecer sus riquezas y no malgastar, esa experiencia con el divorcio de Lady Di lo volvió tacaño, es lo que aseguran sus amigos y fuentes cercanas a la realeza británica, Camila Parker, en cambio siempre hace gastos abismales para verse cada día mejor.