River Plate empató 1-1 ante Atlético Tucumán en una noche difícil que comenzó con un gol tempranero del equipo visitante y la expulsión de José Paradela en el primer tiempo. Además, Javier Pinola, uno de los ayudantes de campo del técnico Martín Demichelis, fue protagonista de un incidente con la cámara de televisión durante el entretiempo.

El primer tiempo fue complicado para River Plate, que se vio superado por el equipo tucumano y sufrió la expulsión de Paradela. El jugador recibió dos amarillas en menos de dos minutos y dejó a su equipo con uno menos en el campo. Mientras se dirigían a los vestuarios, Pinola, junto a Germán Lux, fue a buscar al árbitro Fernando Rapallini para reclamar por el gol de Atlético Tucumán.

Durante el partido, se produjo una discusión intensa entre los integrantes del banco de suplentes de River y el árbitro, que continuó hasta la puerta de los vestuarios. En ese momento, Javier Pinola tuvo una acción desagradable con la cámara de televisión, al colocar su mano en el objetivo y bajarlo para que no grabara la conversación. Posteriormente, un miembro de seguridad del equipo acompañó a la cámara fuera del túnel.

Después de los hechos, hubo una reacción negativa en las redes sociales en contra de Pinola. Tanto periodistas como aficionados expresaron su descontento con su comportamiento y solicitaron que se imponga una sanción disciplinaria contra River Plate.

Pinola estaba irritado porque consideraba que los criterios para sancionar a Paradela con una tarjeta roja y no hacer lo mismo con Bruno Bianchi eran desiguales. Según su parecer, Bianchi merecía ser expulsado y no lo fue. En medio de la discusión, Rapallini le explicó que no fue Bianchi quien cometió la falta y le tocó el hombro a Pinola, lo que exacerbó su enojo.

Luego Javier Pinola se enojó con el árbitro y el camarógrafo, exigiéndoles que dejen de grabar la charla que estaba teniendo con ellos. Pinola les dijo que no le faltaran el respeto y que sacaran la cámara, ya que estaban hablando bien.