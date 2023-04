El príncipe Guillermo y Kate Middleton continuaron con sus compromisos reales en los días previos a la coronación de Carlos III. Haciendo renombre a su título, fueron precisamente a Gales, en donde este es su último día allí.

Ya visitaron a grupos de rescatistas y hasta escalaron montañas. El día de hoy tuvo un mayor contraste, ya que el lugar que visitaron fue testigo de una enorme tragedia.

El 21 de octubre de 1966, años antes del nacimiento del príncipe Guillermo y Kate Middleton, se produjo un desprendimiento masivo de una cantera de carbón ubicado en Aberfan, hecho que produjo la muerte de nada más ni nada menos que 116 niños y 28 adultos, informa Voces críticas.

El hecho fue un tétrico acontecimiento, que apareció en todos los medios de Gran Bretaña y que sacudió la imagen del entonces gobierno. La misma Isabel II tardó en visitar el lugar, pero luego de criticas en torno a ello, lo hizo, ganándose el favor de la gente del lugar.

En la serie “The Crown” se le dedicó especialmente todo un capítulo a dicho evento. Y en la historia de Inglaterra es un suceso inolvidable.

In Aberfan to pay our respects to the 116 children and 28 adults who lost their lives on 21 October 1966.

Yma yn Aberfan i dalu teyrnged i’r 116 o blant a 28 oedolyn a gollodd eu bywydau ar Hydref 21 1966. pic.twitter.com/vzNkVEPOoi

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 28, 2023