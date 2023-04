Lionel Scaloni participó de la decimotercera edición de la Mallorca 312 OK Molibity, una carrera de ciclismo que se realiza en la isla balear de España. El director técnico de la Selección Argentina de Fútbol estuvo presente en la largada de esta mañana junto a 8.000 ciclistas.

Los participantes podían elegir entre tres distancias: 167, 225 y 312 kilómetros. El entrenador campeón del mundo escogió la más corta, que tuvo como puntero a Sergio Llull, con un tiempo de 4:42:56, y completó la prueba a las 5:08:32.

En su segundo año como participante, el nacido en Pujato se mostró feliz de haberla corrido: “Es un placer, de verdad, es una gozada poder recorrer las carreteras de la isla cortadas al tráfico junto a amigos”.

“Conocemos bien las carreteras, y al no haber coches es diferente, te puedes meter, cortar las curvas y disfrutar mucho mejor de la conducción de la bicicleta. El año pasado fue más tranquilo, no me conocían tanto, pero este año lo disfruté más”, reconoció Scaloni tras sacarse fotos con varias personas.

Por último, destacó la importancia que tiene para él el ciclismo luego de haberse retirado del fútbol profesional: “Soy muy hiperactivo. El duelo no lo tenés que hacer en el living de tu casa, en el sofá, sino cagaste. Cuando me retiré, agarraba la bici, me iba a pedalear 4 horas y volvía exhausto. No tuve tiempo de pensar que había dejado el fútbol”.

