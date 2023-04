La Familia Real Británica celebra el aniversario número 12 de la boda de los príncipes herederos, Kate Middleton y el príncipe Guillermo, quienes regresaron a Londres después de su compromiso en Gales. Aunque su última aparición no pasó desapercibida, ya que los duques de Cambridge visitaron al equipo de rescate de montaña de Central Beacons, donde se divirtieron escalando y mostrando sus habilidades deportivas, algo que no es nuevo para ellos.

La pareja real visitó al equipo de rescate de montaña de Central Beacons en Gales, que se encarga de la seguridad de los practicantes de escalada y senderismo en la región. Durante su visita, Kate y Guillermo demostraron sus habilidades deportivas escalando la ladera con gran destreza.

Este no es un nuevo pasatiempo para la pareja, ya que se les ha visto practicando deportes de manera habitual. Posteriormente, los príncipes invitaron al equipo de rescate a comer pizzas, una muestra de su cercanía y agradecimiento por su labor.

Sin embargo, lo más destacado de esta visita no fue precisamente su faceta deportiva, sino la anécdota que compartió Kate con los trabajadores del equipo de rescate mientras comían unas deliciosas pizzas. La duquesa confesó que está un poco harta de comer pizza, ya que su esposo, cuando no saben qué cenar en casa, siempre pide una pizza para dos y se la come tumbado en el sofá. Esta revelación dejó a todos los presentes sorprendidos y con sonrisas de admiración por su sencillez.

Pero la anécdota más curiosa sobre la relación de los príncipes con la pizza se remonta a su infancia, cuando William y Harry quisieron engañar al servicio de cocina de la familia real para poder comer su comida favorita. Los hermanos decidieron hacer creer a su niñera que la reina Isabel II les había dado permiso para comer pizza en lugar de la comida que les habían servido, falsificando incluso la firma de su madre para dar veracidad al asunto. Sin embargo, la artimaña fue descubierta y los príncipes tuvieron que conformarse con una cena de pollo asado en vez de la deseada pizza. Informa Voces Críticas.

Estas anécdotas muestran un lado más humano de la Familia Real, lejos de la imagen fría y distante que a veces se proyecta. Incluso los miembros más cercanos al trono tienen gustos y aficiones mundanas como cualquier otra persona, y a veces incluso intentan salirse con la suya como cualquier otro niño travieso. Aunque estos detalles no afectan en absoluto a su papel institucional y su labor como representantes de la corona, nos recuerdan que detrás de la pompa y el protocolo también hay seres humanos con sus propias historias y anécdotas que contar.