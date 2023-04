San Lorenzo igualó sin goles ante Vélez Sarsfield, en su visita a Liniers, por la fecha n° 14 de la Liga Profesional de Fútbol. El Ciclón no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse a la cima de la tabla de posiciones, que tiene a River como puntero, tras el empate del Millonario frente a Atlético Tucumán por 1-1.

Sin embargo, una jugada estuvo en el centro de la polémica en Estadio José Amalfitani. Adam Bareiro convirtió el 1-0, pero Hernán Mastrángelo lo anuló por una falta previa a Miguel Brizuela. ¿El VAR? No intervino.

Rubén Darío Insúa habló sobre dicha jugada en conferencia de prensa: “En la cancha no me gusta opinar cuando no tengo certezas. Mis colaboradores me dijeron que lo vieron por televisión, pero ya pasó el partido. Salvo ese hecho puntual, después el árbitro dirigió bien y hubo un desarrollo de dos equipos que siempre intentaron jugar bien al fútbol”.

Además, el director técnico del Ciclón se refirió al funcionamiento del equipo a pesar de no conseguir los tres puntos: “Creo que hicimos un muy buen partido, sobre todo en el aspecto colectivo. El equipo me gustó mucho, manejamos la pelota y tuvimos claras posibilidades de gol. Buscamos ganar hasta el final. Estoy relativamente satisfecho con el rendimiento del equipo”.