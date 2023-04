Rosalía es hoy en día una de las cantantes más seguidas de todos los tiempos. Junto a Rauw Alejandro, su pareja y futuro esposo, cada vez que aparecen juntos en el escenario maravillan a los fanáticos y las redes sociales no paran de hablar de ellos.

Ayer, México tuvo la increíble posibilidad de ver en show cierre de la gira por América de la cantante y los mejores momentos que allí se vivieron. Y como era de esperarse, como no faltaron las cosas buenas, de inmediato se volvió viral en todo Internet.

Pero hay un motivo principal que llevó a Rosalía a ser la mujer más comentada de las últimas horas. ¿Con qué se relaciona? Rompió en llanto con una de las canciones. La emoción estaba presente en el público y ella se sumó a sus lágrimas. ¿Qué tema generó eso en ella?

Nada menos que “La Llorona”. La artista hizo una versión muy especial y al parecer, tantas semanas pasando por diversos países y el acompañamiento de la gente en cada oportunidad, hicieron que brotaran lágrimas de felicidad y agradecimiento en ella.

Claro está que no se conoce el motivo a ciencia cierta porque por el momento la española no ha dado ninguna declaración al respecto. Pero al parecer “La Llorona” llegó hasta su alma. En los videos que dan vueltas por la web, los usuarios no se cansan de dejarle sus mensajes.

“Todo le sale bien a mi Rosalía“, “bonita, la cantó en estilo flamenco pero suena bien”, “wow, es que nunca deja de sorprender”, dijeron algunos internautas. ¿Vos ya la escuchaste? ¿Qué te pareció su interpretación?