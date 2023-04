Serena Williams es una de las tenistas más exitosas en la historia de este deporte pero, además, también ostenta un gran talento a la hora de los negocios. La ex deportista es consciente de que en su vida ha vivido momentos espectaculares y experiencias únicas, y es por eso que planea capitalizar sus vivencias más interesantes.



Serena Williams tiene en mente un libro de memorias que, según anticipan, será un éxito de ventas porque la ex deportista es una de las figuras más queridas de la actualidad. Ahora que ya no dedica su vida al tenis, Williams quiere lanzar una segunda biografía, que narre todos los eventos que protagonizó en el último tiempo.





Al parecer, esto podría dejarle a Serena Williams una recaudación de más de 10 millones de dólares, sobre todo teniendo en cuenta que su primera publicación llamada “Life: Queen of the Court” fue un éxito de ventas. Según se supo, la agente editorial dispuesta a encarar este proyecto se llama Suzanne Gluck y es una gran experta en el área. Informa Voces Críticas

Lo que más expectativa genera en torno a una futura biografía es que Serena Williams podrá relatar cómo fueron los últimos momentos de su carrera profesional. Es de público conocimiento que abandonar el tenis no fue una decisión fácil de tomar y por eso sus fanáticos están ansiosos por conocer todos los detalles.





Además, tras su primera publicación en 2009, Serena Williams ganó importantísimos trofeos y continuó cosechando récords que la posicionaron como una de las deportistas más trascendentes del siglo. Es por eso que los expertos vaticinan que un nuevo libro sobre su vida causará una gran revolución en la industria editorial.