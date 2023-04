Un nene tucumano vendió sus botines para la colecta de Independiente

“Fue una travesura y un gesto de amor que yo no esperaba. Él no sabe que al club lo saquearon, lo robaron y lo pusieron de rodillas. Pero ahora es cuando el hincha tiene que aparecer”, explicó José Gabriel Norry, padre del joven que transfirió el dinero de la venta del calzado.

Cuánto recaudó el nene de 12 años que vendió sus botines para la colecta de Independiente

Según su papá, el nene pudo recaudar 5 mil pesos en la venta de sus botines y el dinero fue íntegramente destinado a la campaña por el Rojo, que ya superó los 500 millones de pesos.

“Después de que terminó la escuela fue a la plaza y le vendió los botines a un amigo. Yo me di cuenta cuando entré a su habitación y vi mucho dinero en su mesa de luz. Ahí me contó todo. Yo creí que era una joda. Me dijo que no podía dejar al Rojo en banda”, contó.

https://twitter.com/scagliola_lucas/status/1651246536548929538 AMOR TOTAL POR LOS COLORES Tiene 12 años y juega en un club de Tucumán. Su sueño es llegar a ser lateral izquierdo de #Independiente Sufre con el presente del club y ayer tuvo un acto de amor incondicional por el club de sus amores: ¡VENDIÓ LOS BOTINES PARA AYUDAR AL CLUB! pic.twitter.com/nqsmIL0aRR — Lucas Scagliola (@scagliola_lucas) April 26, 2023

Por su parte, Pedro se viralizó en las redes sociales mediante un audio, en el que detalló el por qué de su accionar en esta movilización de los hinchas del “Rey de Copas” que no tiene precedentes. “Independiente es un club gigante, es mi corazón. Lo amo. Espero que estos cinco mil pesos sirvan. Es un sentimiento”, se pudo escuchar en el archivo de sonido publicado por el periodista Lucas Scagliola.

El joven hincha de la entidad de Avellaneda juega como lateral izquierdo en el club Sportivo Guzmán y, aunque sabía que desde ese momento iba a tener que entrenarse en zapatillas, no dudó un segundo en aportar para salvar al club de sus amores.

“Lo hice porque amo a Independiente. Sueño con jugar en el Rojo y conocer la cancha. Aunque ya no está en el club, mi ídolo es Tagliafico”, contó Pedro. Lo cierto es que según le confiaron a Noticias Argentinas, un grupo de simpatizantes le regalaron un nuevo par de botines y desde el club lo invitarán a conocer el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y le ofrecerán una prueba para que intente quedar en las filas de las juveniles.