No vendrá al Mundial Sub 20 de la Argentina, pero esa parece ser la única mala noticia que rodea el mundo de Alejandro Garnacho, una de las grandes promesas del Manchester United. Es que en las últimas horas no sólo renovó contrato hasta 2028 con el club de Old Trafford, sino que también anunció que será padre.

“Donde la vida comienza, y el amor nunca termina…❤️ Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción. No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte, Papá y Mamá ya te queremos mucho Enzo”, escribió Garnacho.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Garnacho, de apenas 18 años, contó que espera un hijo con su pareja Eva García. También reveló que se llamará Enzo, dato hizo resonar a muchos seguidores hinchas de River, quienes ya creen que su elección está vinculada con el Millonario y sus ídolos con ese nombre. “Si es nene ponele Enzo“, se repitió mucho entre los comentarios.

Pocas horas atrás, el United oficializó la renovación del contrato de uno de sus futbolistas estrellas. Garnacho firmó la extensión de su relación profesional con el club inglés hasta 2028.