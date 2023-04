Es bien sabido que la princesa Leonor tiene algunas similitudes a su mamá la reina Letizia, así lo han dejado ver algunos medios quienes han afirmado que el carácter que adoptó la hija mayor de Felipe es muy diferente al de su hermana menor la Infanta Sofía quien heredó el carisma y el encanto de su padre.

Es tanto el parecido que existe entre la princesa Leonor y Letizia que hasta el resentimiento de tener contra las personas lo adoptó de ella. No es secreto que la esposa del rey Felipe ha luchado por apartar de la vida de sus hijas a sus abuelos paternos, y lo ha logrado ya que el emérito tiene años que no ve a sus nietas, específicamente a la hija mayor de los reyes de España a quien considera su preferida por ser la primera nieta.

La relación entre la princesa Leonor y el rey Juan Carlos I su abuelo paterno, es completamente vacía, ya que se ha sabido que la hija de los reyes Felipe VI y Letizia y el ex jefe de Estado no han hablado desde hace varios años, a pesar que el emérito a escondidas de su nuera la ha llamado y escrito, pero ésta no coge el teléfono ni contesta los mensajes, quizás sea porque la joven está centrada en los múltiples exámenes que se encuentra realizando y se ha desconectado del móvil.

Ante estos desaires por parte de la futura reina de España el padre de Felipe VI, sigue insistiendo en tratar de comunicarse con su nieta, pero ha perdido todo contacto desde que se fue a estudiar al Atlantic College de Gales, donde está terminando su bachillerato.

Personas cercanas al palacio de Zarzuela aseguran que la última vez que el rey Juan Carlos I vio a la princesa Leonor fue el 3 de agosto de 2020 antes de que éste abandonara España, por lo que fuentes confirman que el emérito tiene intenciones de asistir a la jura de bandera de la hija mayor de su hijo Felipe a pesar de la decisión de su nuera Letizia.

Por lo que en pocos meses sabremos si hubo un feliz reencuentro entre abuelo y nieta o Letizia hará una de las suyas para impedir que se vean.