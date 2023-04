Marcelo Tinelli es actualmente director artístico de América TV y a la vez histórico amigo de la misma Mirtha Legrand. Y recientes rumores los vincularían aún más.

En un evento este le confesó a la prensa que consideraba a la conductora de televisión una de las grandes figuras del ámbito audiovisual argentino y que su retorno a la pantalla chica era una maravillosa noticia, aparte de nombrarla como una leyenda viva.

Marcelo Tinelli también comentó acerca de su relación con Nacho y Juana Viale, y que estaba dispuesto a escuchar cualquier propuesta del primero respecto a la presencia de Mirtha Legrand en su canal, informa Voces críticas.

Estuvo haciendo todo lo posible para que la diva argentina entre al canal y enfatizó la importancia de que la industria vaya mutando y renovándose.

Sin embargo, aún no hay hechos concretos y dijo que hasta que Nacho Viale no diga algo oficial, la propuesta no estaría cerrada.

Así, el famoso conductor dejó en el aire la posibilidad de un posible y drástico cambio en la carrera de la actriz argentina.