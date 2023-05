Julián Álvarez se ganó el corazón de sus compañeros en el Manchester City y también de los de fanáticos del actual puntero de la Premier League. El rendimiento del jugador se vio acompañado por una gran humildad, la cual destaca en el mundo del fútbol.

El ex River siempre dejó ver su lado más humano, sacándose fotos con los hinchas y hasta editando el mismo las historias que sube en la previa de sus partidos. Pero esto no lo es todo, sino que también demostró ser una persona autocrítica, al punto de pedir perdón a sus compañeros por una jugada en particular.

La anécdota remonta al encuentro entre el City y el Liverpool de hace ya un mes. Dicho partido se lo llevaron los citizens en un contundente 4-1, donde La Araña marcó para igualar el cruce, además de ser una pieza clave en el esquema de Guardiola. Aun así, se reveló que tras los 90 minutos, se paró frente a todos los jugadores y les pidió disculpas por la jugada del gol, la cual nació luego de que presionara al arquero y no la línea de pase.

Sus disculpas nacen debido a que esto es lo que se práctica de manera regular en cada entrenamiento y lo consideró una falla a la filosofía de juego que plantea Guardiola para el equipo, demostrando su compromiso con la institución.